Віцепрем’єрка з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна зворушила підписників світлиною з Венеційської бієнале.

Міністерка культури України вирушила туди у компанії доньки Осаки, яка народилася наприкінці минулого року.

Тетяна Бережна на Венеційській бієнале

На виставці Україна представить проєкт Security Guarantees (Гарантії безпеки). Центральним об’єктом проєкту стане скульптура Жанни Кадирової Оригамі Олень.

Його планують експонувати у публічному просторі – на крані вантажівки на набережній лагуни. Тетяна Бережна зробила фото з візочком на тлі інсталяції та поділилася світлиною на своїй сторінці у Facebook.

— Популяризуємо українську культуру та посилюємо голос України у світі. Готуємо до відкриття український павільйон Гарантії безпеки. Також у планах – зустрічі з міжнародними партнерами, культурними інституціями та медіа, — зазначила очільниця Мінкульту.

У 2019 році скульптуру встановили в парку в Покровську – на місці демонтованого радянського реактивного літака, що був носієм ядерної зброї. А у 2024 році, коли лінія фронту наблизилася до міста, роботу евакуювали.

Також у межах проєкту представлять архівні матеріали, пов’язані з Будапештським меморандумом, і відеодокументацію евакуації скульптури та її шляху до Венеції.

Російський павільйон на бієнале і реакція України

Раніше українські дипломати кілька разів наголошували на неприпустимості участі РФ у міжнародному заході. Втім, організатори бієнале не лише не заборонили роботу російського павільйона, а й дозволили його авторам змагатися за нагороди.

— Сьогодні разом із міністрами культури європейських країн представимо спільну заяву на підтримку України та щодо неприпустимості участі росії у Венеційській бієнале. Продовжуємо працювати над недопуском росіян до культурних майданчиків та захистом від їхньої пропаганди. Вдячна кожному, хто стоїть поруч з Україною, — наголосила Тетяна Бережна.

Не пройшов непоміченим і візит до павільйону Росії українського кінооператора Юрія Грузінова. Він прийшов туди з оглядинами, тримаючи в руках блокнот із промовистою назвою.

Нагадаємо, трохи більше ніж за тиждень до старту виставки міжнародне журі бієнале у повному складі подало у відставку.

За словами членів журі, це рішення ухвалили “з урахуванням попередньої заяви про наміри”, оприлюдненої 22 квітня 2026 року.

