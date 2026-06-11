Украина подтвердила участие в Детском Евровидении 2026, которое пройдет на Мальте.

Суспильне Мовлення также объявило, что музыкальным продюсером национального отбора в третий раз подряд станет певица и сонграйтер Светлана Тарабарова.

Нынешнее участие станет для Украины юбилейным — двадцатым в истории конкурса. За право представлять страну будут соревноваться юные исполнители в возрасте от 9 до 14 лет.

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Когда начнется Нацотбор на Детское Евровидение 2026

Вскоре Суспильне объявит о начале приема заявок для участия в национальном отборе.

Глава украинской делегации Оксана Скибинская сообщила, что из-за более ранней даты проведения международного конкурса изменятся и сроки украинского отбора.

— В этом году Детское Евровидение пройдет раньше, чем обычно. Поскольку уже в октябре запланирован международный конкурс, то финал Нацотбора стоит ожидать тоже раньше, в сентябре. Уже сейчас мы готовим много сюрпризов для участников нынешнего Нацотбора. Прием заявок будет объявлен в ближайшее время. С нетерпением будем ждать заявки от талантливых детей, которые мечтают о большой сцене. Продолжаем мечтать смело, — отметила Скибинская.

Светлана Тарабарова, которая в третий раз будет работать над национальным отбором, призвала будущих участников не бояться подавать заявки.

— Путь на Мальту начинается с простой заявки на конкурс. Я жду и готовлюсь вместе с вами удивить мир, — подчеркнула певица.

Что известно о Детском Евровидении 2026

Детское Евровидение 2026 пройдет 24 октября на Мальте. Площадкой конкурса станет выставочный центр MFCC в поселке Та-Кали.

Для Мальты это будет уже третье проведение детского песенного конкурса после 2014 и 2016 годов.

Организаторы планируют превратить локацию в яркий городок Евровидения, который объединит современное шоу с мальтийской традицией Festa, входящей в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Изначально хозяйкой конкурса должна была стать Франция после победы Лу Делоз на Детском Евровидении 2025 в Тбилиси. Однако французский вещатель France Télévisions отказался от проведения из-за масштабного сокращения бюджета.

Как Украина выступила на Детском Евровидении 2025

Победительницей Детского Евровидения 2025 стала представительница Франции Лу Делоз с песней Ce Monde. Эта победа стала для страны четвертой в истории конкурса.

Украину на сцене в Тбилиси представляла София Нерсесян с песней Мотанка. Юная певица заняла второе место.

Детское Евровидение проводится с 2003 года. Первый конкурс состоялся в Копенгагене при участии 16 стран, а победу тогда одержал хорватский певец Дино Елушич с песней Ti Si Moja Prva Ljubav.

Источник : Суспільне

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