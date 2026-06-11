Украина примет участие в Детском Евровидении 2026: когда стартует Нацотбор
- Прием заявок для участия в Нацотборе стартует в ближайшее время.
- Финал украинского отбора ожидается в сентябре.
- Детское Евровидение 2026 пройдет 24 октября на Мальте.
Украина подтвердила участие в Детском Евровидении 2026, которое пройдет на Мальте.
Суспильне Мовлення также объявило, что музыкальным продюсером национального отбора в третий раз подряд станет певица и сонграйтер Светлана Тарабарова.
Нынешнее участие станет для Украины юбилейным — двадцатым в истории конкурса. За право представлять страну будут соревноваться юные исполнители в возрасте от 9 до 14 лет.
Когда начнется Нацотбор на Детское Евровидение 2026
Вскоре Суспильне объявит о начале приема заявок для участия в национальном отборе.
Глава украинской делегации Оксана Скибинская сообщила, что из-за более ранней даты проведения международного конкурса изменятся и сроки украинского отбора.
— В этом году Детское Евровидение пройдет раньше, чем обычно. Поскольку уже в октябре запланирован международный конкурс, то финал Нацотбора стоит ожидать тоже раньше, в сентябре. Уже сейчас мы готовим много сюрпризов для участников нынешнего Нацотбора. Прием заявок будет объявлен в ближайшее время. С нетерпением будем ждать заявки от талантливых детей, которые мечтают о большой сцене. Продолжаем мечтать смело, — отметила Скибинская.
Светлана Тарабарова, которая в третий раз будет работать над национальным отбором, призвала будущих участников не бояться подавать заявки.
— Путь на Мальту начинается с простой заявки на конкурс. Я жду и готовлюсь вместе с вами удивить мир, — подчеркнула певица.
Что известно о Детском Евровидении 2026
Детское Евровидение 2026 пройдет 24 октября на Мальте. Площадкой конкурса станет выставочный центр MFCC в поселке Та-Кали.
Для Мальты это будет уже третье проведение детского песенного конкурса после 2014 и 2016 годов.
Организаторы планируют превратить локацию в яркий городок Евровидения, который объединит современное шоу с мальтийской традицией Festa, входящей в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Изначально хозяйкой конкурса должна была стать Франция после победы Лу Делоз на Детском Евровидении 2025 в Тбилиси. Однако французский вещатель France Télévisions отказался от проведения из-за масштабного сокращения бюджета.
Как Украина выступила на Детском Евровидении 2025
Победительницей Детского Евровидения 2025 стала представительница Франции Лу Делоз с песней Ce Monde. Эта победа стала для страны четвертой в истории конкурса.
Украину на сцене в Тбилиси представляла София Нерсесян с песней Мотанка. Юная певица заняла второе место.
Детское Евровидение проводится с 2003 года. Первый конкурс состоялся в Копенгагене при участии 16 стран, а победу тогда одержал хорватский певец Дино Елушич с песней Ti Si Moja Prva Ljubav.