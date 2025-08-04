Сергій Притула став батьком учетверте: стать та ім’я малюка

Шоумен і волонтер Сергій Притула повідомив про поповнення в сім’ї. Дружина Катерина Сопельник народила йому сина.

Притула показав фото з малюком

На особистій сторінці в Instagram волонтер опублікував фото, на якому тримає новонародженого малюка. Хлопчик з’явився на світ кілька днів тому в Києві, йому дали ім’я Марко.

– Усім привіт! Мене звати Марко Притула. Так-так, з наголосом на “о”. Я народився кілька днів тому у Києві. Тато каже, що я ще не зовсім розумію, в якому чудовому місті я з’явився на світ. А мама каже, що я дуже гарний хлопчик і дякує Богу, що коли я народжувався не було повітряної тривоги, – написав Притула від імені сина.

За словами Притули, це чудово, що на світ з’явився ще один маленький українець.

Зараз дивляться

– Я буду дуже старатись щоб вирости гідним сином не тільки мами і тата, але й України. І буду завжди вдячний тим дядям і тьотям одягненим в піксель, які захищають мене маленького, – додав шоумен від імені Марка.

Варто зазначити, що Притула публічно не повідомляв про вагітність дружини, тож новина про поповнення в сім’ї для багатьох стала несподіванкою.

Для волонтера син Марко став четвертою дитиною. У нього є син Дмитро від першого шлюбу із Юлією Андрійчук, а також доньки Соломія та Стефанія від Катерини Сопельник.

Нещодавно Притула розповідав, як виховує дітей та чи може підвищити голос на них голос.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.