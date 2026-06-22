Сергій Притула похрестив молодшого сина в Києво-Печерській лаврі після російської атаки
- Волонтер назвав символічним проведення обряду після російської атаки на святиню.
- Притула опублікував сімейні фото з дружиною Катериною та сином.
- Марко є четвертою дитиною громадського діяча.
Волонтер і громадський діяч Сергій Притула повідомив, що його молодший син Марко прийняв таїнство хрещення в Києво-Печерській лаврі.
Про подію Притула розповів у соцмережах, опублікувавши сімейні світлини з дружиною Катериною та сином.
Сергій Притула похрестив сина в Лаврі
На фото волонтер показав десятимісячного Марка, якого раніше майже не демонстрував публічно. Хрещення відбулося в Києво-Печерській лаврі, яка в ніч проти 15 червня зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки.
Притула зазначив, що вбачає особливий символізм у тому, що таїнство відбулося саме там.
— Росія бʼє Шахедами по нашій святині, але Лавра живе і приймає парафіян! Бачу великий символізм у тому, що таїнство хрещення відбулось саме тут. Світло переможе темряву! — написав він.
Нагадаємо, Марко є четвертою дитиною Сергія Притули. Від першого шлюбу він має сина Дмитра, а разом із дружиною Катериною Сопельник виховує також доньок Соломію та Стефанію.
Що відомо про атаку на Лавру
Один із дронів влучив у верхню частину Успенського собору, що спричинило пожежу та пошкодження покрівлі. Ще один безпілотник атакував башту Івана Кущника.
Як повідомляв генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко, рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню всередину собору та евакуювати культурні цінності.
СБУ встановила, що удар по Лаврі було завдано дроном Герань-2 — російською версією іранського Shahed. Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що заповідник і Мистецький арсенал атакували два російські безпілотники.