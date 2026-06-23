Виконавець головної ролі у фільмі Мавка. Справжній міф Іван Довженко, поділився зворушливим фото зі свого дитинства.

У сториз в Instagram Іван показав, яким був в молодості його батько — зірка серіалів Дільничний з ДВРЗ та АТП Перевізники В’ячеслав Довженко.

Іван Довженко показав архівне фото

На світлині ще зовсім малий Іван сидить у машині з татом. Вочевидь знімок був зроблений під час родинної поїздки. Такий ексклюзив 21-річний актор опублікував з нагоди Дня батька, що відзначався 21 червня.

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В’ячеслав Довженко виховує двох синів: старшого Івана та молодшого Василя. Обидва хлопці народилися у шлюбі із зірковою акторкою Ксенією Башею, з якою Довженко розлучився у 2018 році.

Після розриву батьки зберегли гарні стосунки з дітьми та підтримують їх на шляху до мрії. Івана Довженка вже називають одним із найперспективніших акторів. Крім Мавки він також встиг зіграти головну роль в екшені На драйві.

Нагадаємо, що вже цієї осені на телеканалі ICTV2 Вʼячеслав та Іван Довженки зʼявляться разом у новому мінісеріалі ДВРЗ проти шпигуна. Проєкт є продовженням всесвіту Дільничного з ДВРЗ — іронічного детективу, що складається з трьох сезонів.

Раніше Іван Довженко ділився, що вже не вперше працює зі своїм батьком на майданчику, і це завжди відповідально для нього.

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