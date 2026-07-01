Канада вперше в історії візьме участь у пісенному конкурсі Євробачення. Про це офіційно оголосили Європейська мовна спілка (EBU) та національний суспільний мовник країни CBC/Radio-Canada.

Дебют Канади відбудеться на Євробаченні 2027, яке пройде в Болгарії. Країна стане першим новим учасником конкурсу після Австралії, яка приєдналася до Євробачення у 2015 році.

Канада виступить у півфіналі Євробачення 2027

Канада братиме участь у півфіналах конкурсу нарівні з іншими країнами. Деталі відбору представника на Євробачення CBC/Radio-Canada обіцяє оголосити пізніше цього року.

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Можливість долучитися до конкурсу з’явилася після того, як минулого тижня CBC/Radio-Canada став повноправним членом Європейської мовної спілки. Саме цей статус відкрив мовнику право брати участь у Євробаченні, починаючи з 71-го конкурсу.

Президентка та генеральна директорка CBC/Radio-Canada Марі-Філіп Бушар заявила, що оголошення символічно прозвучало саме у День Канади.

За її словами, участь у Євробаченні дасть змогу представити канадських виконавців на одній із найвідоміших музичних сцен світу. Водночас канадські глядачі й надалі зможуть голосувати за учасників конкурсу, але тепер матимуть можливість підтримати й власного представника.

Чому Канада приєдналася до Євробачення

В EBU зазначили, що інтерес канадців до Євробачення залишається дуже високим. Під час 70-го конкурсу у 2026 році Канада увійшла до трійки найактивніших країн у голосуванні категорії Rest of the World (Решта світу). Крім того, канадці були серед найбільших покупців квитків за межами Європи та приїжджали до Відня на півфінали й фінал конкурсу.

Директор Євробачення в EBU Мартін Грін наголосив, що радий вітати Канаду в родині конкурсу.

Він нагадав, що країна давно пов’язана з Євробаченням, адже канадські артисти неодноразово виступали на його сцені. Зокрема, переможницею конкурсу 1988 року стала канадська співачка Селін Діон, яка представляла Швейцарію.

За словами Гріна, тепер Канада зможе представити на Євробаченні власний творчий стиль і музичну культуру.

Джерело : Eurovision

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