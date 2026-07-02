Актриса театра и кино Анна Саливанчук сообщила, что состоит в новых отношениях. После более чем трех лет без романа знаменитость призналась, что ее сердце уже не свободно.

Об изменениях в личной жизни она рассказала в интервью блогеру Александру Преподобному.

Анна Саливанчук подтвердила новый роман

Во время разговора ведущий спросил актрису, состоит ли она сейчас в отношениях. Саливанчук ответила утвердительно, отметив, что после длительной паузы в ее жизни снова появился близкий человек.

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— У меня не было отношений три с половиной года. Только сейчас что-то похожее на отношения, — сказала Анна.

При этом личность своего нового избранника актриса не раскрыла. Даже близкий друг звезды — режиссер Денис Тарасов — не знал, что Саливанчук влюбилась.

Почему развелись Саливанчук и Божков

По словам актрисы, одной из главных причин развода стали разные взгляды на семейные ценности.

Она рассказывала, что ее бывший муж, народный депутат от партии Слуга народа Александр Божков, удивлялся теплым отношениям в ее семье.

Саливанчук отмечала, что для нее семья всегда была приоритетом, а совместные праздники с родными имеют особое значение.

Напомним, Анна Саливанчук сообщила о расставании с Александром Божковым в марте прошлого года, хотя официально супруги развелись еще в мае 2023 года. Они прожили вместе восемь лет и воспитывают двоих сыновей — Глеба и Никиту.

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