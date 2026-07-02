София Ротару отреагировала на обстрел Киева: что опубликовала певица в сети
- София Ротару вышла на связь после атаки на Киев.
- В сториз она показала последствия российского обстрела.
Певица София Ротару отреагировала на массированную российскую атаку на Киев, которая произошла в ночь на 2 июля.
Артистка опубликовала в Instagram сториз с символическим коллажем, посвященным столице после российского обстрела.
Что опубликовала София Ротару
В сториз певица поделилась изображением, на котором собраны фотографии последствий российской атаки на Киев. На коллаже видны разрушенные жилые дома, поврежденные автомобили, спасатели, работающие на местах ударов, а также огромная воронка.
В центре изображения размещена надпись “02.07.2026 Киев” и эмодзи разбитого сердца.
Никаких дополнительных комментариев или подписей к публикации артистка не оставила.
Ротару не впервые реагирует на трагические события
София Ротару регулярно публикует сториз после трагических событий, происходящих в Украине. На этот раз артистка отреагировала на один из самых масштабных обстрелов столицы за последнее время.
В ночь на 2 июля российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев ракетами и ударными беспилотниками.
По последним данным, погибли как минимум 20 человек, еще 85 получили ранения. Попадания и падение обломков зафиксированы в семи районах столицы, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а поисково-спасательные работы продолжаются.
Пятница, 3 июля, объявлена в Киеве Днем траура. В городе будут приспущены государственные флаги, также отменены все развлекательные мероприятия.