Певица София Ротару отреагировала на массированную российскую атаку на Киев, которая произошла в ночь на 2 июля.

Артистка опубликовала в Instagram сториз с символическим коллажем, посвященным столице после российского обстрела.

Что опубликовала София Ротару

В сториз певица поделилась изображением, на котором собраны фотографии последствий российской атаки на Киев. На коллаже видны разрушенные жилые дома, поврежденные автомобили, спасатели, работающие на местах ударов, а также огромная воронка.

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В центре изображения размещена надпись “02.07.2026 Киев” и эмодзи разбитого сердца.

Никаких дополнительных комментариев или подписей к публикации артистка не оставила.

Ротару не впервые реагирует на трагические события

София Ротару регулярно публикует сториз после трагических событий, происходящих в Украине. На этот раз артистка отреагировала на один из самых масштабных обстрелов столицы за последнее время.

В ночь на 2 июля российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев ракетами и ударными беспилотниками.

По последним данным, погибли как минимум 20 человек, еще 85 получили ранения. Попадания и падение обломков зафиксированы в семи районах столицы, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а поисково-спасательные работы продолжаются.

Пятница, 3 июля, объявлена в Киеве Днем траура. В городе будут приспущены государственные флаги, также отменены все развлекательные мероприятия.

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