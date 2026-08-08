Суспільне Мовлення отреагировало на письмо украинской певицы Ольги Поляковой с требованием пересмотреть правила Национального отбора на Евровидение перед разработкой условий следующего конкурса. Однако там заявили, что не будут менять ключевые критерии допуска артистов.

В чем суть заявления Поляковой

Исполнительница обнародовала официальное обращение к главе правления Суспільне, объяснив, что ее не допустили в Национальный отбор на Евровидение-2026.

Основанием для отказа стал пункт в правилах, запрещающих участие артистов, проводивших концертную деятельность в России или временно оккупированных территориях Украины, начиная с марта 2014 года.

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В своем письме Полякова настаивает на немедленном пересмотре и обновлении этих требований. Певица предлагает оставить запрет на Нацотбор только для исполнителей, которые давали концерты в России после 24 февраля 2022 года.

Однако она рекомендует ввести индивидуальную оценку и учесть патриотический выбор артистов, посещавших Россию в период между 2014 и 2022 годами.

Исполнительница отмечает, что привлечение к ответственности за события 2015 года противоречит конституционной норме о равенстве прав и нарушает базовый юридический принцип, согласно которому законы не имеют обратной силы.

В поддержку своей позиции певица наводит социологические опросы компаний КМИС и Info Sapiens за первый квартал 2026 года. В частности, 64% опрошенных уверены, что длительная активность в пользу Украины перекрывает допатриотический бизнес в РФ.

Кроме того, Полякова предложила отказаться от бюджетных расходов на проведение Нацотбора, переведя его на спонсорское финансирование.

Артистка подчеркнула, что результаты предыдущего конкурса она не оспаривала. Однако она отметила, что если эти пункты останутся в новых правилах, она может отстаивать свои интересы в судебном порядке.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olya Polyakova (@polyakovamusic)

Что ответило Суспільне Мовлення

В ответе Суспільне Мовлення сообщило, что получило обращение от Поляковой. Однако вещатель утверждает, что организует процедуру Нацотбора по своему усмотрению как член Европейского языкового союза (EBU).

Там отмечают, что запрет на участие артистов, которые давали концерты в России или временно оккупированных территориях Украины после 15 марта 2014 года, введен после скандала с певицей Maruv в 2019 году. Окончательно они остались после ситуации с Алиной Паш в 2022 году.

По мнению вещателя, представлять страну должны исполнители, не связанные с российским шоубизнесом в период, когда уже началась война России против Украины.

Суспільне Мовлення навело опрос Info Sapiens за ноябрь 2025 года. Согласно ему, около 56% украинцев убеждены, что артисты, выступавшие на территории России после 2014 года, не могут участвовать в Нацотборе.

– Ежегодно увеличивается количество участников, которые подают заявки на участие в Национальном отборе: 2024 – 288, 2025 – 304, 2026 – 392. Это доказывает, что правила не ограничивают украинских артистов, а обеспечивают открытый отбор, – говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что правила проведения Нацотбора не являются регуляторным актом, не нуждаются в публичном обсуждении. Их планируют обнародовать традиционно в начале осени, а вопрос финансирования Нацотбора относится к исключительной компетенции Суспільне.

Это уже не первое обращение Поляковой

17 октября 2025 года певица Оля Полякова подала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. Однако правила предусматривают, что Украину на международном конкурсе не могут представлять артисты, которые после 2014 года посетили Россию, поэтому Полякова просила обновить их.

Уже 21 октября Суспільне Мовлення отреагировало на обращение Поляковой, объяснив, что правила разработаны с учетом многолетнего опыта проведения национального отбора.

23 октября Полякова отреагировала на это решение, намекнув, что ее юристы якобы передали все материалы в суд. Она выразила уверенность, что выиграет иск.

В этот же день продюсер Поляковой Михаил Ясинский обратился в Европейский языковой союз (EBU), чтобы повлиять на Суспільне для изменения отдельных правил Нацотбора на Евровидение 2026 года.

В декабре 2025 года Ясинский инициировал публичное обсуждение необходимости пересмотра отдельных положений правил Нацотбора, утверждая, что не хочет доводить ситуацию до суда.

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