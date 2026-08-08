Суспільне Мовлення відреагувало на лист української співачки Ольги Полякової із вимогою переглянути правила Національного відбору на Євробачення перед розробленням умов наступного конкурсу. Проте там заявили, що не змінюватимуть ключові критерії допуску артистів.

У чому полягає суть заяви Полякової

Виконавиця оприлюднила офіційне звернення до очільника правління Суспільного, пояснивши, що її не допустили до Національного відбору на Євробачення-2026.

Підставою для відмови став пункт у правилах, що забороняє участь артистів, які проводили концертну діяльність у Росії чи тимчасово окупованих територіях України, починаючи з березня 2014 року.

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У своєму листі Полякова наполягає на негайному перегляді та оновленні цих вимог. Співачка пропонує залишити заборону на Нацвідбір лише для тих виконавців, які давали концерти в Росії після 24 лютого 2022 року.

Проте вона рекомендує запровадити індивідуальне оцінювання та врахувати патріотичний вибір артистів, які відвідували Росію у період між 2014 та 2022 роками.

Виконавиця наголошує, що притягнення до відповідальності за події 2015 року суперечить конституційній нормі про рівність прав і порушує базовий юридичний принцип, згідно з яким закони не мають зворотної сили.

На підтримку своєї позиції співачка наводить соціологічні опитування компаній КМІС та Info Sapiens за перший квартал 2026 року. Зокрема, 64% опитаних переконані, що тривала активність на користь України перекриває допатріотичний бізнес у РФ.

Крім цього, Полякова запропонувала відмовитися від бюджетних витрат на проведення Нацвідбору, перевівши його на спонсорське фінансування.

Артистка наголосила, що результати попереднього конкурсу вона не оскаржувала. Однак вона зауважила, що якщо ці пункти залишаться у нових правилах, то вона може відстоювати свої інтереси в судовому порядку.

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Що відповіло Суспільне Мовлення

У відповіді Суспільне Мовлення повідомило, що отримало звернення від Полякової. Проте мовник стверджує, що організовує процедуру Нацвідбору на власний розсуд як член Європейської мовної спілки (EBU).

Там зазначають, що заборону на участь артистів, які давали концерти у Росії або тимчасово окупованих територіях України після 15 березня 2014 року, запровадили після скандалу зі співачкою Maruv у 2019 році. Остаточно вони залишилися після ситуації з Аліною Паш у 2022 році.

На думку мовника, представляти країну мають виконавці, які не пов’язані з російським шоубізнесом у період, коли вже розпочалася війна Росії проти України.

Суспільне Мовлення навело опитування Info Sapiens за листопад 2025 року. Згідно зі ним, близько 56% українців переконані, що артисти, які виступали на території Росії після 2014 року, не можуть брати участь у Нацвідборі.

– Щороку збільшується кількість учасників, які подають заявки на участь у Національному відборі: 2024 рік – 288, 2025 рік – 304, 2026 рік – 392. Це доводить, що правила не обмежують українських артистів, а забезпечують відкритий відбір, – йдеться у заяві.

Там наголосили, що правила проведення Нацвідбору не є регуляторним актом, не потребують публічного обговорення. Їх планують оприлюднити традиційно на початку осені, а питання фінансування Нацвідбору належить до виключної компетенції Суспільного.

Це вже не перше звернення Полякової

17 жовтня 2025 року співачка Оля Полякова подала заявку на участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Проте правила передбачають, що Україну на міжнародному конкурсі не можуть представляти артисти, які після 2014 року відвідали Росію, тому Полякова просила оновити їх.

Вже 21 жовтня Суспільне Мовлення відреагувало на звернення Полякової, пояснивши, що правила розроблено з урахуванням багаторічного досвіду проведення національного відбору.

23 жовтня Полякова відреагувала на це рішення, натякнувши, що її юристи нібито передали всі матеріали до суду. Вона висловила впевненість, що виграє позов.

У цей же день продюсер Полякової Михайло Ясинський звернувся до Європейської мовної спілки (EBU), щоб вплинути на Суспільне для змінення окремих правил Нацвідбору на Євробачення 2026.

У грудні 2025 року Ясинський ініціював публічне обговорення необхідності перегляду окремих положень правил Нацвідбору, стверджуючи, що не хоче доводити ситуацію до суду.

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