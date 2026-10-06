Телеведущая Леся Никитюк рассказала о своем семейном статусе.

Никитюк ответила на слухи о том, действительно ли вышла замуж за военного Дмитрия Бабчука.

Об этом Леся Никитюк рассказала в шоу Андрея Беднякова Де брехня?

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Вышла ли замуж Леся Никитюк за военного Дмитрия Бабчука

Андрей Бедняков во время представления Леси Никитюк неожиданно решил поздравить коллегу с пополнением и замужеством.

– Я тебя хотел поздравить лично с тем, что ты родила ребенка. Не через эти экраны телефончиков, а глядя в твои глаза. Поздравляю тебя! Я знаю, как ты очень этого хотела. Я был очень рад, когда узнал эту новость. Ну и классно, я тоже рад, что ты вышла замуж. У тебя отличный муж, — сказал Бедняков.

Однако Леся Никитюк сразу уточнила свой семейный статус.

Никитюк подчеркнула, что находится в статусе невесты, ведь после помолвки они с Дмитрием Бабчуком решили отложить официальный праздник до мирных времен.

– Не официально. Мы хотим нормальную свадьбу. А так просто пофотографироваться… У меня в доме уже даже ЗАГС открыли, но…, – поделилась Леся Никитюк.

Несмотря на отсутствие штампа в паспорте, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук вместе воспитывают сына Оскара, родившегося летом 2025 года.

Недавно Леся Никитюк поделилась фотографией, на которой показала Оскара с дедушкой.

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