Леся Никитюк рассказала, вышла ли замуж за военного Дмитрия Бабчука
- Леся Никитюк раскрыла правду о браке с Дмитрием Бабчуком.
- Никитюк ответила на слухи, действительно ли сыграла тайную свадьбу с Бабчуком.
Телеведущая Леся Никитюк рассказала о своем семейном статусе.
Никитюк ответила на слухи о том, действительно ли вышла замуж за военного Дмитрия Бабчука.
Об этом Леся Никитюк рассказала в шоу Андрея Беднякова Де брехня?
Вышла ли замуж Леся Никитюк за военного Дмитрия Бабчука
Андрей Бедняков во время представления Леси Никитюк неожиданно решил поздравить коллегу с пополнением и замужеством.
– Я тебя хотел поздравить лично с тем, что ты родила ребенка. Не через эти экраны телефончиков, а глядя в твои глаза. Поздравляю тебя! Я знаю, как ты очень этого хотела. Я был очень рад, когда узнал эту новость. Ну и классно, я тоже рад, что ты вышла замуж. У тебя отличный муж, — сказал Бедняков.
Однако Леся Никитюк сразу уточнила свой семейный статус.
Никитюк подчеркнула, что находится в статусе невесты, ведь после помолвки они с Дмитрием Бабчуком решили отложить официальный праздник до мирных времен.
– Не официально. Мы хотим нормальную свадьбу. А так просто пофотографироваться… У меня в доме уже даже ЗАГС открыли, но…, – поделилась Леся Никитюк.
Несмотря на отсутствие штампа в паспорте, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук вместе воспитывают сына Оскара, родившегося летом 2025 года.
Недавно Леся Никитюк поделилась фотографией, на которой показала Оскара с дедушкой.