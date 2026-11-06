Кипр первым раскрыл своего исполнителя на участие в песенном конкурсе Евровидения 2027.

Об этом сообщили на официальной странице Евровидения в Instagram.

Кипр первым объявил представителя на Евровидение 2027

На 71 песенном конкурсе, который будет принимать Болгария, страну будет представлять греко-французский певец Джордж Перрис.

Сейчас смотрят

Организаторы Евровидения официально подтвердили участие артиста, однако конкурсную композицию пока держат в секрете.

— Есть первый участник конкурса в Бургасе! Джордж Перрис будет представлять Кипр на 71 песенном конкурсе Евровидения, — отмечается в официальном заявлении.

Джордж Перрис: что известно об исполнителе

Джордж Перрис – греко-французский певец и автор песен. Он владеет несколькими языками и поет на английском, греческом, французском и испанском.

Джордж Перрис родился 24 августа 1983 года в Афинах, где и разворачивались первые шаги его вокальной карьеры.

Затем артист вышел на международный уровень, покорив престижные мировые сцены.

В его наработке — сотрудничество и дуэты с такими мировыми легендами, как Лара Фабиан, Пласидо Доминго и Мишель Легран.

Напомним, что Евровидение 2027 состоится в Болгарии, которая получила право на его проведение после победы певицы DARA с песней Bangaranga в 2026 году.

Местом проведения выбрали прибрежный город Бургас, а главной ареной станет Arena Burgas.

Участие в международном песенном конкурсе Евровидения 2027 уже официально подтвердили 36 стран, среди которых Украина.

Имя представителя Украины будет определено в феврале 2027 года. Музыкальным продюсером Нацотбора 2027 вновь стал композитор и исполнитель Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.