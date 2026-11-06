Кіпр першим розкрив свого виконавця на участь у пісенному конкурсі Євробачення 2027.

Про це повідомили на офіційній сторінці Євробачення в Instagram.

Кіпр першим оголосив представника на Євробачення 2027

На 71-му пісенному конкурсі, який прийматиме Болгарія, країну представлятиме греко-французький співак Джордж Перріс.

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Організатори Євробачення офіційно підтвердили участь артиста, проте конкурсну композицію поки тримають у таємниці.

— Маємо першого учасника конкурсу у Бургасі! Джордж Перріс представлятиме Кіпр на 71-му пісенному конкурсі Євробачення, — зазначається в офіційній заяві.

Джордж Перріс: що відомо про виконавця

Джордж Перріс — греко-французький співак і автор пісень. Він володіє кількома мовами та співає англійською, грецькою, французькою та іспанською.

Джордж Перріс народився 24 серпня 1983 року в Афінах, де й розгорталися перші кроки його вокальної кар’єри.

Згодом артист вийшов на міжнародний рівень, підкоривши престижні світові сцени.

У його доробку — співпраця та дуети з такими світовими легендами, як Лара Фабіан, Пласідо Домінго та Мішель Легран.

Нагадаємо, що Євробачення 2027 відбудеться в Болгарії, яка здобула право на його проведення після перемоги співачки DARA з піснею Bangaranga у 2026 році.

Місцем проведення обрали прибережне місто Бургас, а головною ареною стане Arena Burgas.

Участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2027 вже офіційно підтвердили 36 країн, серед яких Україна.

Ім’я представника України визначать у лютому 2027 року. Музичним продюсером Нацвідбору 2027 знову став композитор та виконавець Дмитро Шуров (Pianoбой).

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