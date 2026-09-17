Голлівудський актор Бред Пітт відвідав світову прем’єру своєї нової стрічки Серце звіра, яка відбулася в амфітеатрі FirstBank у Франкліні (штат Теннессі).

На червоний хідник Пітт вийшов разом зі своєю дівчиною Інес де Рамон.

Бред Пітт з’явився на публіці з Інес де Рамон

На червоному хіднику Бред Пітт і Інес де Рамон виглядали закоханими, не ховали почуттів і безперервно трималися за руки.

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Оскільки у драматичному екшні Серце звіра Пітт зіграв колишнього офіцера спецпризначення Джеймса Бельмонта, для виходу він обрав тематичний аутфіт.

Бред з’явився у камуфляжному костюмі з ефектом вицвітання, оливковій футболці та підвісці, що нагадувала військовий жетон. Доповнили образ сірі замшеві туфлі з відбитками фарби та окуляри-авіатори у квадратній оправі.

Натомість Інес де Рамон постала в дуже ніжному образі: вона обрала світло-персикову багатоярусну сукню з мереживом, білі шкіряні туфлі з бісером і розпустила волосся.

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Нагадаємо, що стосунки Пітта та де Рамон розпочалися наприкінці 2022 року.

З початку 2024 закохані мешкають разом і регулярно з’являються на світських заходах.

Однак публічний вихід пари відбувся на тлі неприємного періоду в житті Бреда Пітта.

Напередодні стало відомо, що його 25-річний син Медокс офіційно відмовився від прізвища батька. Тепер в документах він зазначений як Медокс Чіван Джолі.

Джерело : Daily Mail

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