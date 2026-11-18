Голливудская актриса Энн Хэтэуэй и ее муж, дизайнер Адам Шульман, в третий раз стали родителями.

О пополнении в звездной семье со ссылкой на собственные источники сообщают издания TMZ и People.

Энн Хэтэуэй в третий раз стала мамой

На днях Энн Хэтэуэй сфотографировали на улицах Нью-Йорка с малышом.

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Пока супруги не раскрывают ни пол, ни имя новорожденного малыша.

Официальные представители актрисы новость о родах пока не комментировали.

Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности в середине июня. Она опубликовала в Instagram видео, продемонстрировав округлый живот.

До этого актриса тщательно держала новость в тайне во время промотура долгожданного сиквела Дьявол носит Prada 2.

По словам инсайдеров, Энн не хотела отвлекать публику от кинопремьеры и стремилась рассказать о личном на собственных условиях.

Напомним, что Энн Хэтэуэй и Адам Шульман, обручившиеся в 2012 году, уже воспитывают двух сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.

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