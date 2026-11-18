Энн Хэтэуэй родила третьего ребенка: актрису заметили на прогулке с младенцемДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Энн Хэтэуэй в третий раз стала мамой.
- Актрису заметили на улицах Нью-Йорка с малышом.
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй и ее муж, дизайнер Адам Шульман, в третий раз стали родителями.
О пополнении в звездной семье со ссылкой на собственные источники сообщают издания TMZ и People.
Энн Хэтэуэй в третий раз стала мамой
На днях Энн Хэтэуэй сфотографировали на улицах Нью-Йорка с малышом.
Пока супруги не раскрывают ни пол, ни имя новорожденного малыша.
Официальные представители актрисы новость о родах пока не комментировали.
Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности в середине июня. Она опубликовала в Instagram видео, продемонстрировав округлый живот.
До этого актриса тщательно держала новость в тайне во время промотура долгожданного сиквела Дьявол носит Prada 2.
По словам инсайдеров, Энн не хотела отвлекать публику от кинопремьеры и стремилась рассказать о личном на собственных условиях.
Напомним, что Энн Хэтэуэй и Адам Шульман, обручившиеся в 2012 году, уже воспитывают двух сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.