Голлівудська акторка Енн Гетевей та її чоловік, дизайнер Адам Шульман, втретє стали батьками.

Про поповнення в зірковій родині з посиланням на власні джерела повідомляють видання TMZ та People.

Енн Гетевей втретє стала мамою

Днями Енн Гетевей сфотографували на вулицях Нью-Йорка з малюком.

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Поки що подружжя не розкриває ані стать, ані ім’я новонародженого малюка.

Офіційні представники акторки новину про пологи наразі не коментували.

Енн Гетевей оголосила про третю вагітність в середині червня. Вона опублікувала в Instagram відео, продемонструвавши округлий живіт.

До цього акторка ретельно тримала новину в таємниці під час промотуру довгоочікуваного сиквелу Диявол носить Prada 2.

За словами інсайдерів, Енн не хотіла відвертати увагу публіки від кінопрем’єри та прагнула розповісти про особисте на власних умовах.

Нагадаємо, що Енн Гетевей та Адам Шульман, які побралися у 2012 році, вже виховують двох синів — 10-річного Джонатана та 6-річного Джека.

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