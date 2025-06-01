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Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
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Первый день лета: яркие картинки-поздравления с 1 июня

перший день літа
Фото: Pexels

1 июня традиционно начинается лето. Для многих это самый любимый период года, который ассоциируется с солнечными днями, отдыхом, морем и беззаботностью.

Летний сезон дарит возможность больше времени проводить на природе, путешествовать и наслаждаться теплом. Для школьников и студентов это пора каникул, а для взрослых — шанс перезагрузиться.

По случаю начала лета Факты ICTV подготовили яркие картинки-поздравления. Отправьте их своим родным и друзьям — это точно поднимет им настроение и вдохновит насыщенно провести лето.

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Привітання в картинках з 1 червня

Поздравления в картинках с 1 июня

Июнь 2025 года будет насыщен важными событиями. В первый месяц лета украинцы отмечают ряд профессиональных, государственных, церковных и международных праздников — от Международного дня защиты детей до Дня Конституции.

Календарь праздников на июнь 2025 года — смотрите в нашем материале.

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