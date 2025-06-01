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Перший день літа: яскраві картинки-привітання з 1 червня

перший день літа
Фото: Pexels

1 червня традиційно розпочинається літо. Для багатьох це найулюбленіший період року, який асоціюється із сонячними днями, відпочинком, морем та безтурботністю.

Літній сезон дарує можливість більше часу проводити на природі, подорожувати й насолоджуватися теплом. Для школярів і студентів це пора канікул, а для дорослих – шанс перезавантажитися.

З нагоди початку літа Факти ICTV підготували яскраві картинки-привітання. Надішліть їх своїм рідним та друзям – це точно підніме їм настрій та надихне насичено провести літо.

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Перший день літа 2025 – яскраві картинки

Картинки з першим днем літа

Картинки з першим днем літа

Привітання з першим днем літа

Привітання з першим днем літа

Перший день літа - листівки

Перший день літа – листівки

Перший день літа - красиві листівки

Перший день літа – красиві листівки

Привітання в картинках з 1 червня

Привітання в картинках з 1 червня

Червень 2025 року буде насичений важливими подіями. У перший місяць літа українці відзначають низку професійних, державних, церковних і міжнародних свят – від Міжнародного дня захисту дітей до Дня Конституції.

Календар свят на червень 2025 року – дивіться у нашому матеріалі.

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