Тестировщики — это люди, от которых зависит качество и стабильность программного обеспечения. Они первыми сталкиваются со всеми ошибками и сбоями, чтобы позже таких проблем не было у пользователей.

Именно благодаря их внимательности, терпению и профессионализму мы имеем удобные и надежные программы и сервисы.

Когда отмечают День тестировщика и как поздравить представителей этой профессии, читайте в нашем материале.

День тестировщика 2025: когда отмечают

День тестировщика традиционно отмечают в первой половине месяца. Этот профессиональный праздник объединяет людей, которые работают над качеством программного обеспечения и техники, — тестировщиков, программистов, дизайнеров, системных администраторов, аналитиков и других специалистов IТ-сферы. В Украине его отмечают ежегодно 9 сентября.

День тестировщика в Украине: история праздника

История праздника начинается еще в 1947 году, но не в Украине. Название профессии происходит от английского слова test, что означает испытание. Именно в этот день, 9 сентября 1947 года, группа ученых из Гарвардского университета тестировала вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator.

Но, вопреки ожиданиям, прибор начал работать со сбоями, и во время поиска причины был найден настоящий виновник — бабочка, застрявшая между контактами электромеханического реле. Случай зафиксировала в своем техническом дневнике Грейс Хоппер, выдающаяся американская ученый и офицер ВМС США.

Это событие шутливо назвали debugging, то есть избавление от насекомого. Так возник термин дебаггинг, но сейчас это процесс поиска и исправления ошибок в работе программ и устройств. Бабочку вклеили в технический журнал с подписью Первый найденный баг, а впоследствии этот экспонат попал в музей вычислительной техники.

Празднуют ли эту дату в США официально, точно неизвестно, однако в Украине она стала популярной традицией среди IТ-сообщества. Поэтому 9 сентября поздравляют всех, кто ежедневно стоит на страже качества.

День тестировщика: поздравления в прозе

Поздравляем с Днем тестировщика! Желаем, чтобы ваш труд всегда был оценен, чтобы в работе было меньше трудностей, а жизнь приносила только радость, стабильность и новые достижения.

***

Поздравляем с вашим профессиональным праздником! Желаем, чтобы каждый день дарил вдохновение, точность в работе и чувство гордости за достигнутые результаты, а личная жизнь была полна счастья и гармонии.

***

Поздравляем всех тестировщиков! Желаем терпения, внимательности и успехов в работе, чтобы все проекты проходили гладко, а жизнь радовала приятными сюрпризами и благополучием.

***

Поздравляем с Днем тестировщика! Желаем, чтобы ваша внимательность и профессионализм всегда приносили плоды, чтобы работа была интересной, а дни наполнены только положительными моментами и достижениями.

***

Поздравляем с вашим праздником! Желаем, чтобы ваш труд ценился, чтобы новые задачи доставляли удовольствие, а жизнь была полна радости, здоровья и счастливых моментов.

Поздравления с Днем тестировщика в открытках

