Ежегодно в конце октября люди во всем мире готовятся к одному из самых ярких и мистических праздников – Хэллоуину. Этот праздник в Украине еще не так давно был экзотикой, но сейчас он стремительно набирает популярность.

Через сколько дней Хэллоуин, читайте в нашем материале.

Праздник берет свое начало еще с кельтского обряда Самайна, когда, по верованиям, граница между миром живых и мертвых исчезала. Люди разжигали костры, надевали костюмы из шкур животных, чтобы отпугнуть злых духов. Со временем традиция трансформировалась, и уже в ХХ веке Хэллоуин в современном виде закрепился в США как сочетание мистики и веселья.

Теперь символом праздника являются тыквенные фонари, переодевания в ведьм, монстров и вампиров, а также привычная для детей традиция “Сладости или смерть”.

Сколько дней до Хэллоуина 2025

В этом году Хэллоуин будут отмечать традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Чтобы было удобнее, мы подготовили к Хэллоуину таймер обратного отсчета. Он показывает точное количество дней, часов, минут и секунд до начала праздника. Ведь приятно чувствовать атмосферу ожидания и с нетерпением считать, сколько дней до Хэллоуина.

Сколько дней до Хэллоуина: таймер

Почему ждут Хэллоуин

Для кого-то Хэллоуин – это просто вечеринка, для кого-то – возможность окунуться в старинные обряды, а кто-то просто считает время до Хэллоуина, чтобы наконец украсить дом тыквами и весело провести ночь.

До Хэллоуина 2025 осталось совсем немного дней, и лучший момент, чтобы начать подготовку, – уже сейчас!

