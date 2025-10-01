Сколько дней до Хэллоуина 2025 – точный отсчет времени
Ежегодно в конце октября люди во всем мире готовятся к одному из самых ярких и мистических праздников – Хэллоуину. Этот праздник в Украине еще не так давно был экзотикой, но сейчас он стремительно набирает популярность.
Через сколько дней Хэллоуин, читайте в нашем материале.
Праздник берет свое начало еще с кельтского обряда Самайна, когда, по верованиям, граница между миром живых и мертвых исчезала. Люди разжигали костры, надевали костюмы из шкур животных, чтобы отпугнуть злых духов. Со временем традиция трансформировалась, и уже в ХХ веке Хэллоуин в современном виде закрепился в США как сочетание мистики и веселья.
Теперь символом праздника являются тыквенные фонари, переодевания в ведьм, монстров и вампиров, а также привычная для детей традиция “Сладости или смерть”.
Сколько дней до Хэллоуина 2025
В этом году Хэллоуин будут отмечать традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Чтобы было удобнее, мы подготовили к Хэллоуину таймер обратного отсчета. Он показывает точное количество дней, часов, минут и секунд до начала праздника. Ведь приятно чувствовать атмосферу ожидания и с нетерпением считать, сколько дней до Хэллоуина.
Сколько дней до Хэллоуина: таймер
Почему ждут Хэллоуин
Для кого-то Хэллоуин – это просто вечеринка, для кого-то – возможность окунуться в старинные обряды, а кто-то просто считает время до Хэллоуина, чтобы наконец украсить дом тыквами и весело провести ночь.
До Хэллоуина 2025 осталось совсем немного дней, и лучший момент, чтобы начать подготовку, – уже сейчас!