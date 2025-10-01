Щороку наприкінці жовтня люди у всьому світі готуються до одного з найяскравіших і найбільш містичних свят – Геловіну. Це свято в Україні ще не так давно було екзотикою, але зараз воно стрімко набирає популярності.

Через скільки днів Геловін, читайте в нашому матеріалі.

Свято бере початок ще з кельтського обряду Самайну, коли, за віруваннями, межа між світом живих і мертвих зникала. Люди розпалювали багаття, вдягали костюми з шкур тварин, аби відлякати злих духів. Згодом традиція трансформувалася, а вже у ХХ столітті Геловін у сучасному вигляді закріпився в США як поєднання містики та веселощів.

Тепер символом свята є гарбузові ліхтарі, переодягання у відьом, монстрів та вампірів, а також звична для дітей традиція “Солодощі або смерть”.

Скільки днів до Геловіну 2025

Цього року Геловін відзначатимуть традиційно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Щоб було зручніше, ми підготували до Геловіну таймер зворотнього відліку. Він показує точну кількість днів, годин, хвилин і секунд до початку свята. Адже приємно відчувати атмосферу очікування і з нетерпінням рахувати, скільки днів до Геловіну.

Чому чекають на Геловін

Для когось Геловін – це просто вечірка, для когось – можливість поринути у старовинні обряди, а хтось просто рахує відлік часу до Геловіну, аби нарешті прикрасити дім гарбузами й провести весело ніч.

До Геловіну 2025 залишилося зовсім небагато днів, і найкращий момент, щоб почати підготовку, – вже зараз!

