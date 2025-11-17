День студента 2025: когда празднуют в Украине и как поздравить
Международный день студента – праздник всех, кто учится, мечтает и ищет себя.
День студента в Украине отмечают 17 ноября, и это событие с глубоким историческим смыслом. Отправьте слова поздравления и поддержки в этот день всем знакомым, кто носит этот вдохновляющий статус.
Факты ICTV специально подготовили открытки, стихи и поздравления в прозе с Днем студента 2025. Также подробнее расскажем, как появилась эта дата и какие события ей предшествовали.
Когда отмечают День студента в Украине
В Украине Международный день студента официально празднуют 17 ноября, согласно президентскому указу от 1999 года.
Дата была выбрана не случайно — она чествовала трагические события, произошедшие в этот день в 1939 году. Тогда в Праге нацисты казнили девять студентов, а более тысячи молодых людей были отправлены в концлагеря из-за мирных протестов.
В память об этих событиях 17 ноября было провозглашено Международным днем студента, который ежегодно отмечают в десятках стран мира, в том числе и в Украине.
Почему 25 января – не День студента в Украине
Часто путают и считают, что День студента в Украине отмечается 25 января. На самом деле это неправильно. Эта дата имеет российское происхождение.
В 1755 году в Российской империи 25 января (по юлианскому календарю) был подписан указ о создании Московского университета. С тех пор этот день стал известен как Татьянин, по имени святой, которая считается покровительницей студенчества.
В Украине же эта традиция не имеет никакого официального статуса. К тому же после перехода на новый церковный календарь все непереходящие даты сместились в праздновании на 13 дней раньше. Так что теперь украинцы отмечают День святой Татьяны 12 января.
С Днем студента 2025 – поздравления в открытках
Эти открытки станут удачным способом поддержать и поздравить знакомых студентов в праздничный день.
С Днем студента 2025 – поздравления в стихах
Сегодня праздник у студентов
И много радостных моментов.
Отметить весело желаю
С чем я тебя и поздравляю.
Ходить на пары и учиться,
А иногда и веселиться.
На семинарах отвечать,
На лекциях не засыпать.
Быть интересным, увлеченным,
Всегда в учебу завлеченным.
Разносторонне развиваться,
Всех своих целей добиваться.
***
Немало радостных моментов
Пусть поджидает впереди,
Ведь жизнь прекрасна у студентов,
Лишь только ты вперед иди.
Навстречу знаниям чудесным
И встречам с множеством друзей.
И не теряй ты интереса
На протяженье жизни всей.
Пусть будет много комплиментов,
Уйдут проблемы, словно дым!
С Международным днем студентов,
С прекрасным праздником твоим!
***
Мы желаем в День студентов
Ярких, творческих моментов.
Новых искренних стремлений
И высоких достижений.
Легкой будет пусть дорога,
Пусть успехов будет много.
И возможностей, и планов,
И событий долгожданных!
***
Что студенту пожелать?
Много есть и много спать,
Утром вовремя вставать,
Чтобы на пары не проспать.
В форме быть и быть здоровым,
К знаниям всегда готовым,
Светлых, творческих идей,
И победных вам вестей!
***
Пусть экзамены сами сдаются,
А зачетки от счастья смеются!
Радуйся, живи моментом,
Поздравляем с Днем студента!
Пожелания на День студента — поздравления в прозе
С Днем студента! Желаю, чтобы каждая пара приносила что-то полезное, каждый вызов — развитие, а каждая ночь перед дедлайном — суперпродуктивность. Пусть рядом будут те, кто верит в тебя, а в голове — планы, которые заряжают энергией. Держи курс на себя и не останавливайся!
***
Поздравляю с Днем студента! Пусть хватает сил и для учебы, и для жизни. Желаю легких сессий, искренних друзей, свободного пространства для мыслей и тепла, даже когда за окном метель. И помни: знания — это не столько об оценках, сколько о том, кем ты становишься.
***
С праздником, студент! Желаю быть собой, не скучать даже на самых скучных парах и легко справляться с задачами! Пусть все, что учишь, когда-нибудь пригодится. А пока – живи, ищи, рискуй и кайфуй!
***
Пусть студенческие годы будут твоим временем роста, вдохновения и открытий. Желаю моментов, когда все получается, людей, с которыми можно не только потусоваться, но и помолчать, и уверенности, что ты на своем месте. С Днем студента – праздником молодых, смелых и настоящих!
***
С Днем студента! Это время ошибаться и учиться, пробовать и находить. Пусть будет место для кофе, приятных разговоров, счастливых совпадений и уверенных решений. Пусть знания ведут не только к карьере, но и к пониманию, кем ты хочешь быть!