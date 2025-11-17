Международный день студента – праздник всех, кто учится, мечтает и ищет себя.

День студента в Украине отмечают 17 ноября, и это событие с глубоким историческим смыслом. Отправьте слова поздравления и поддержки в этот день всем знакомым, кто носит этот вдохновляющий статус.

Факты ICTV специально подготовили открытки, стихи и поздравления в прозе с Днем студента 2025. Также подробнее расскажем, как появилась эта дата и какие события ей предшествовали.

Когда отмечают День студента в Украине

В Украине Международный день студента официально празднуют 17 ноября, согласно президентскому указу от 1999 года.

Дата была выбрана не случайно — она чествовала трагические события, произошедшие в этот день в 1939 году. Тогда в Праге нацисты казнили девять студентов, а более тысячи молодых людей были отправлены в концлагеря из-за мирных протестов.

В память об этих событиях 17 ноября было провозглашено Международным днем студента, который ежегодно отмечают в десятках стран мира, в том числе и в Украине.

Почему 25 января – не День студента в Украине

Часто путают и считают, что День студента в Украине отмечается 25 января. На самом деле это неправильно. Эта дата имеет российское происхождение.

В 1755 году в Российской империи 25 января (по юлианскому календарю) был подписан указ о создании Московского университета. С тех пор этот день стал известен как Татьянин, по имени святой, которая считается покровительницей студенчества.

В Украине же эта традиция не имеет никакого официального статуса. К тому же после перехода на новый церковный календарь все непереходящие даты сместились в праздновании на 13 дней раньше. Так что теперь украинцы отмечают День святой Татьяны 12 января.

С Днем студента 2025 – поздравления в открытках

Эти открытки станут удачным способом поддержать и поздравить знакомых студентов в праздничный день.

С Днем студента 2025 – поздравления в стихах

Сегодня праздник у студентов

И много радостных моментов.

Отметить весело желаю

С чем я тебя и поздравляю.

Ходить на пары и учиться,

А иногда и веселиться.

На семинарах отвечать,

На лекциях не засыпать.

Быть интересным, увлеченным,

Всегда в учебу завлеченным.

Разносторонне развиваться,

Всех своих целей добиваться.

***

Немало радостных моментов

Пусть поджидает впереди,

Ведь жизнь прекрасна у студентов,

Лишь только ты вперед иди.

Навстречу знаниям чудесным

И встречам с множеством друзей.

И не теряй ты интереса

На протяженье жизни всей.

Пусть будет много комплиментов,

Уйдут проблемы, словно дым!

С Международным днем студентов,

С прекрасным праздником твоим!

***

Мы желаем в День студентов

Ярких, творческих моментов.

Новых искренних стремлений

И высоких достижений.

Легкой будет пусть дорога,

Пусть успехов будет много.

И возможностей, и планов,

И событий долгожданных!

***

Что студенту пожелать?

Много есть и много спать,

Утром вовремя вставать,

Чтобы на пары не проспать.

В форме быть и быть здоровым,

К знаниям всегда готовым,

Светлых, творческих идей,

И победных вам вестей!

***

Пусть экзамены сами сдаются,

А зачетки от счастья смеются!

Радуйся, живи моментом,

Поздравляем с Днем студента!

Пожелания на День студента — поздравления в прозе

С Днем студента! Желаю, чтобы каждая пара приносила что-то полезное, каждый вызов — развитие, а каждая ночь перед дедлайном — суперпродуктивность. Пусть рядом будут те, кто верит в тебя, а в голове — планы, которые заряжают энергией. Держи курс на себя и не останавливайся!

***

Поздравляю с Днем студента! Пусть хватает сил и для учебы, и для жизни. Желаю легких сессий, искренних друзей, свободного пространства для мыслей и тепла, даже когда за окном метель. И помни: знания — это не столько об оценках, сколько о том, кем ты становишься.

***

С праздником, студент! Желаю быть собой, не скучать даже на самых скучных парах и легко справляться с задачами! Пусть все, что учишь, когда-нибудь пригодится. А пока – живи, ищи, рискуй и кайфуй!

***

Пусть студенческие годы будут твоим временем роста, вдохновения и открытий. Желаю моментов, когда все получается, людей, с которыми можно не только потусоваться, но и помолчать, и уверенности, что ты на своем месте. С Днем студента – праздником молодых, смелых и настоящих!

***

С Днем студента! Это время ошибаться и учиться, пробовать и находить. Пусть будет место для кофе, приятных разговоров, счастливых совпадений и уверенных решений. Пусть знания ведут не только к карьере, но и к пониманию, кем ты хочешь быть!

