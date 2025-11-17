День студента 2025: коли святкують в Україні та як привітати
Міжнародний день студента – свято всіх, хто навчається, мріє та шукає себе.
День студента в Україні відзначають 17 листопада, і це подія із глибоким історичним змістом. Надішліть слова привітання та підтримки цього дня усім знайомим, хто носить цей натхненний статус.
Факти ICTV саме підготували листівки, вірші та привітання в прозі з Днем студента 2025. Також детальніше розповімо, як зʼявилася ця дата, і які події передували їй.
Коли відзначають День студента в Україні
В Україні Міжнародний день студента офіційно святкують 17 листопада, згідно з президентським указом від 1999 року.
Дата була обрана не випадково – вона вшановувала трагічні події, що сталися цього дня 1939 року. Тоді уПразі нацисти стратили дев’ятьох студентів, а понад тисячу молодих людей було відправлено в концтабори через мирні протести.
У пам’ять про ці події 17 листопада було проголошено Міжнародним днем студента, який щороку відзначають у десятках країн світу, зокрема й в Україні.
Чому 25 січня – не День студента в Україні
Часто плутають і вважають, що День студента в Україні святкується 25 січня. Насправді це неправильно. Ця дата має російське походження.
У 1755 році в Російській імперії 25 січня (за юліанським календарем) було підписано указ про створення Московського університету. Відтоді цей день став відомим як Тетянин, за імʼям святої, що вважається покровителькою студентства.
В Україні ж ця традиція не має жодного офіційного статусу. До того ж після переходу на новий церковний календар усі неперехідні дати змістилися у святкуванні на 13 днів раніше. Тож тепер українці відзначають День святої Тетяни 12 січня.
З Днем студента 2025 – привітання у листівках
Ці листівки стануть влучним способом підтримати та привітати знайомих студентів у святковий день.
З Днем студента 2025 – привітання у віршах
З Днем студента я вітаю,
в нелегкий для всіх нас час.
Тож я щиро побажаю,
Най вороги втечуть від нас!
***
Хай знання тобі даються без зусиль,
І не згасає вчитись бажання!
І не діє жодна зі спокус,
коли йдеться про навчання!
***
З Днем студента я вітаю!
Щастя й радості бажаю!
Щоб була у всьому вдача
І була легкою здача!
Щоб всі іспити складались
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи
І дипломні всі роботи
Написали на відмінно!
А роботу неодмінно,
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші!
***
Що студенту побажати?
Багато їсти й добре спати,
Вранці вчасно лиш вставати,
Щоб на пари не проспати.
Бути в формі та здоровим,
До навчань завжди готовим,
Світлих, творчих лиш ідей,
Переможних вам вістей!
***
Хай іспити самі здаються,
А заліковки від щастя сміються!
Радуйся і живи моментом,
Вітаємо із Днем студента!
Побажання на День студента — привітання в прозі
З Днем студента! Бажаю, щоб кожна пара приносила щось корисне, кожен виклик – розвиток, а кожна ніч перед дедлайном – суперпродуктивність. Нехай поряд будуть ті, хто вірить у тебе, а в голові – плани, що заряджають. Тримай курс на себе й не зупиняйся!
***
Вітаю з Днем студента! Хай вистачає сил і для навчання, і для життя. Бажаю легких сесій, щирих друзів, вільного простору для думок і тепла, навіть коли за вікном завірюха. І пам’ятай: знання – це не стільки про оцінки, скільки про те, ким ти стаєш.
***
Зі святом, студенте! Бажаю бути собою, не скучати навіть на найнудніших парах і легко поратися із завданням! Хай все, що вчиш, колись стане в пригоді. А поки – живи, шукай, ризикуй та кайфуй!
***
Хай студентські роки будуть твоїм часом зростання, натхнення і відкриттів. Бажаю моментів, коли все виходить, людей, з якими можна не лише потусити, а й помовчати, і впевненості, що ти на своєму місці. З Днем студента – святом молодих, сміливих і справжніх!
***
З Днем студента! Це час помилятись і вчитись, пробувати та знаходити. Хай буде місце для кави, приємних розмов, щасливих збігів і впевнених рішень. Нехай знання ведуть не лише до кар’єри, а й до розуміння, ким ти хочеш бути!