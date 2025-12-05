Международный день волонтера 2025: поздравления для тех, кто творит добро
Ежегодно 5 декабря мир отмечает Международный день волонтера — это праздник людей, которые бескорыстно помогают другим и работают на благо общества и государства.
Событие, учрежденное Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году, имеет особое значение для Украины. Именно волонтеры с первых дней войны стали неотъемлемой частью нашей обороны, поддержкой для военных, переселенцев и всех, кто нуждается в помощи.
Их работа — это доказательство того, что доброта, сплоченность и готовность помогать друг другу способны менять жизнь и поддерживать страну даже в самые тяжелые времена.
Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем волонтера в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли поблагодарить людей, которые каждый день творят добро.
Международный день волонтера 2025 — картинки
Поздравления с Международным днем волонтера в стихах и прозе
***
Искренне поздравляю с Международным днем волонтера! Спасибо за ваше доброе сердце, силу духа и готовность помогать тем, кому труднее всего. Пусть добро, которое вы дарите другим, всегда возвращается к вам в стократном размере.
***
Волонтер — важное призвание,
Это человек с большой душой,
И всегда достоин почитания,
За поступок добрый, золотой.
С вами мир весь к лучшему меняется,
В светлый путь уверенность растет.
На вас глядя, дети пусть стараются
Добрых дней вершить круговорот!
***
С праздником, дорогие волонтеры! Вы — люди, которые меняют жизнь и спасают судьбы. Желаю вам неиссякаемой энергии, поддержки от близких и крепкого здоровья. Пусть каждый ваш день будет наполнен теплом, благодарностью и хорошими новостями. Спасибо за вашу работу!
***
Благодарим вас, волонтеры,
За честный, добровольный труд,
Свернуть вы все готовы горы,
Ведь люди помощи так ждут!
Добро творите, пусть всегда
Дела благие удаются!
За годы честного труда
Благодеяния к вам вернется!
***
С Международным днем волонтера! Вы – те, кто всегда готов протянуть руку помощи, несмотря на препятствия. Ваша доброта и желание сделать мир лучше являются примером для каждого из нас. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения.
***
Волонтеров мы поздравляем,
Всем желаем добра,
Мира, радости, удачи
И душевного тепла.
***