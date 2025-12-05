Ежегодно 5 декабря мир отмечает Международный день волонтера — это праздник людей, которые бескорыстно помогают другим и работают на благо общества и государства.

Событие, учрежденное Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году, имеет особое значение для Украины. Именно волонтеры с первых дней войны стали неотъемлемой частью нашей обороны, поддержкой для военных, переселенцев и всех, кто нуждается в помощи.

Их работа — это доказательство того, что доброта, сплоченность и готовность помогать друг другу способны менять жизнь и поддерживать страну даже в самые тяжелые времена.

Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем волонтера в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли поблагодарить людей, которые каждый день творят добро.

Международный день волонтера 2025 — картинки

Поздравления с Международным днем волонтера в стихах и прозе

***

Искренне поздравляю с Международным днем волонтера! Спасибо за ваше доброе сердце, силу духа и готовность помогать тем, кому труднее всего. Пусть добро, которое вы дарите другим, всегда возвращается к вам в стократном размере.

***

Волонтер — важное призвание,

Это человек с большой душой,

И всегда достоин почитания,

За поступок добрый, золотой.

С вами мир весь к лучшему меняется,

В светлый путь уверенность растет.

На вас глядя, дети пусть стараются

Добрых дней вершить круговорот!

***

С праздником, дорогие волонтеры! Вы — люди, которые меняют жизнь и спасают судьбы. Желаю вам неиссякаемой энергии, поддержки от близких и крепкого здоровья. Пусть каждый ваш день будет наполнен теплом, благодарностью и хорошими новостями. Спасибо за вашу работу!

***

Благодарим вас, волонтеры,

За честный, добровольный труд,

Свернуть вы все готовы горы,

Ведь люди помощи так ждут!

Добро творите, пусть всегда

Дела благие удаются!

За годы честного труда

Благодеяния к вам вернется!

***

С Международным днем волонтера! Вы – те, кто всегда готов протянуть руку помощи, несмотря на препятствия. Ваша доброта и желание сделать мир лучше являются примером для каждого из нас. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения.

***

Волонтеров мы поздравляем,

Всем желаем добра,

Мира, радости, удачи

И душевного тепла.

***

