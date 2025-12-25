Різдво – це час, коли хочеться сповільнитися, зібратися з близькими й увімкнути фільм, який створює відчуття тепла та свята.

Якщо ви шукаєте, що подивитися на Різдво у 2025 році, ця добірка допоможе підібрати стрічку для родинного вечора.

Сам удома

Одна з найпопулярніших різдвяних комедій усіх часів. Історія Кевіна Маккалістера давно стала частиною святкової традиції – фільм дивляться сім’ями вже кілька поколінь.

Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку

Продовження культової історії з різдвяним Нью-Йорком, готелем Plaza та ще масштабнішими пригодами.

Ельф

Комедія з Віллом Ферреллом про чоловіка, який виріс серед ельфів на Північному полюсі. Ідеальний варіант, якщо хочеться сміятися всією родиною.

Жах перед Різдвом

Культовий анімаційний фільм Тіма Бертона, який поєднує атмосферу Геловіну та Різдва. Історія Джека Скеллінгтона, який випадково відкриває для себе Різдво й намагається створити власну версію свята.

Як Ґрінч викрав Різдво

Версії з Джимом Керрі та в анімаційному форматі – про те, як навіть найбільший скептик може відкрити серце для свята.

Клаус

Анімаційний фільм, який за останні роки став однією з найулюбленіших різдвяних історій. Це тепла казка про дружбу, вибір і справжні вчинки.

Різдвяні хроніки

Сучасна різдвяна комедія з Куртом Расселом у ролі Санта-Клауса – динамічна, сімейна та близька усім історія.

Полярний експрес

Анімаційна історія про віру в диво, подорож на Північний полюс і справжній дух Різдва.

Любий Санта

Різдвяна сімейна комедія про хлопчика, який через помилку в листі випадково викликає не того, кого очікував. Джек Блек грає харизматичного антигероя, завдяки чому фільм балансує між дитячою казкою та гумором, зрозумілим для дорослих.

Серія фільмів про Гаррі Поттера

Пригоди хлопчика, що вижив, давно стали частиною різдвяної традиції завдяки казковій атмосфері, зимовим пейзажам Гоґвортсу та відчуттю дива.

До того ж перші дві частини саги зняв Кріс Коламбус, режисер культового Сам удома, що особливо відчутно в їхньому теплому, святковому настрої.

Усі ці стрічки залишаються позачасовими різдвяними фільмами, до яких щороку повертаються глядачі. Це кіно про дім, тепло, любов і надію – те, що особливо важливо відчути у різдвяні дні.

