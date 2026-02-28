День штурманської служби авіації ЗСУ почали відзначати 28 лютого з 2008 року за відповідним указом Міноборони України.

Нове професійне свято мало на меті підтримати престиж штурманської служби авіації ЗСУ.

Також це повинно було допомогти у стимулюванні сумлінного виконання своїх обов’язків військовослужбовцями та розвитку традицій в авіації.

День штурманської служби авіації ЗСУ – історія

Штурмани з’явилися в 1910-х роках. Спочатку вони працювали з артилерією, однак за часів Першої світової війни почали постачати льотчикам польотні карти.

В Україні розвиток штурманської служби авіації почався у 1920-х роках – тоді наша країна входила до складу СРСР.

Штурмани допомагали пілотам завдяки тому, що дуже точно розраховували параметри польотів.

Сьогодні штурмани служать як в авіації, так і на кораблях, підводних човнах та іншому транспорті.

Ця професія високо цінується, адже цим фахівцям необхідний великий обсяг знань, щоб добре виконувати свою роботу.

Серед іншого їм потрібно вміти чітко працювати з навігаційними пристроями, знати організацію управління повітряного судна, правила визначення часу роботи та відпочинку екіпажу.

Роль штурмана в авіації

У військовій авіації на плечі штурмана лягають такі обов’язки:

прокладання курсу;

обчислення запланованого переміщення і позначення його на карті;

стеження за справністю навігаційних приладів;

проведення замірів за допомогою навігаційних приладів;

розраховування необхідних значень польоту (час залежно від сили і напряму вітру, необхідне паливо, мінімальну безпечну висоту).

Іноді представники професії у військовій авіації отримують більш вузьку спеціальність – штурман-оператор. У такому випадку його обов’язки можуть бути не пов’язані з навігацією.

Також військові штурмани можуть проводити аерофотозйомку, скидати бомби, наводити і запускати ракети, відповідати за десантування військ і техніки.

На деяких літальних апаратах вони також можуть виконувати обов’язки льотчика.

Штурманська служба зараз

В умовах сучасної високотехнологічної війни роль штурмана набула критичного значення як аналітичного центру екіпажу.

В обставинах, коли ворожа РЕБ блокує GPS-навігацію, саме штурман забезпечує виживання, прокладаючи курс на наднизьких висотах за допомогою математичних розрахунків і візуальних орієнтирів для обходу зон ППО.

Окрім пілотування, штурманська служба відповідає за ювелірну точність програмування озброєння та координацію ударів у реальному часі.

Поки пілот керує літаком, штурман аналізує тактичну обстановку та витрати палива, перетворюючи складний виліт на результативну бойову операцію.

