День штурманської служби авіації ЗСУ: історія, факти та значення
День штурманської служби авіації ЗСУ почали відзначати 28 лютого з 2008 року за відповідним указом Міноборони України.
Нове професійне свято мало на меті підтримати престиж штурманської служби авіації ЗСУ.
Також це повинно було допомогти у стимулюванні сумлінного виконання своїх обов’язків військовослужбовцями та розвитку традицій в авіації.
День штурманської служби авіації ЗСУ – історія
Штурмани з’явилися в 1910-х роках. Спочатку вони працювали з артилерією, однак за часів Першої світової війни почали постачати льотчикам польотні карти.
В Україні розвиток штурманської служби авіації почався у 1920-х роках – тоді наша країна входила до складу СРСР.
Штурмани допомагали пілотам завдяки тому, що дуже точно розраховували параметри польотів.
Сьогодні штурмани служать як в авіації, так і на кораблях, підводних човнах та іншому транспорті.
Ця професія високо цінується, адже цим фахівцям необхідний великий обсяг знань, щоб добре виконувати свою роботу.
Серед іншого їм потрібно вміти чітко працювати з навігаційними пристроями, знати організацію управління повітряного судна, правила визначення часу роботи та відпочинку екіпажу.
Роль штурмана в авіації
У військовій авіації на плечі штурмана лягають такі обов’язки:
- прокладання курсу;
- обчислення запланованого переміщення і позначення його на карті;
- стеження за справністю навігаційних приладів;
- проведення замірів за допомогою навігаційних приладів;
- розраховування необхідних значень польоту (час залежно від сили і напряму вітру, необхідне паливо, мінімальну безпечну висоту).
Іноді представники професії у військовій авіації отримують більш вузьку спеціальність – штурман-оператор. У такому випадку його обов’язки можуть бути не пов’язані з навігацією.
Також військові штурмани можуть проводити аерофотозйомку, скидати бомби, наводити і запускати ракети, відповідати за десантування військ і техніки.
На деяких літальних апаратах вони також можуть виконувати обов’язки льотчика.
Штурманська служба зараз
В умовах сучасної високотехнологічної війни роль штурмана набула критичного значення як аналітичного центру екіпажу.
В обставинах, коли ворожа РЕБ блокує GPS-навігацію, саме штурман забезпечує виживання, прокладаючи курс на наднизьких висотах за допомогою математичних розрахунків і візуальних орієнтирів для обходу зон ППО.
Окрім пілотування, штурманська служба відповідає за ювелірну точність програмування озброєння та координацію ударів у реальному часі.
Поки пілот керує літаком, штурман аналізує тактичну обстановку та витрати палива, перетворюючи складний виліт на результативну бойову операцію.