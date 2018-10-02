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Выпускник-герой. Bellingcat нашло фотодоказательство службы Чепиги в ГРУ

Журналисты нашли фото, подтверждающее сходство между российским офицером Анатолием Чепигой и подозреваемым в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Русланом Бошировым.

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat совместно с журналистами Радио Свобода нашли данные доказательства.

Журналисты-расследователи просмотрели тысячи фотографий и несколько часов видео, сделанные выпускниками Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и немногочисленными посетителями в музее истории училища, чтобы проверить, размещено ли фото Анатолия Чепиги на стенде Выпускники – герои в музее.

Благодаря поиску журналисты действительно обнаружили в музее истории ДВОКУ фотографию Анатолия Чепиги. На фото, сделанное во время встречи выпускников 2017 года, отчетливо виден “Анатолий Владимирович Чепига”.

Отмечается, что фото Чепиги на стенде в музее появилось в 2014 году.

Читайте: Отравление Скрипалей: Боширов оказался воевавшим на Донбассе героем РФ

Напомним, Анатолий Чепига получил Героя России за эвакуацию Януковича.

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