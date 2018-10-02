Журналісти знайшли фото, яке підтверджує подібність між російським офіцером Анатолієм Чепігою і підозрюваним в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль Русланом Бошіровим.

Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat спільно з журналістами Радіо Свобода знайшли дані докази.

Журналісти-розслідувачі переглянули тисячі фотографій і кілька годин відео, зроблені випускниками Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища і нечисленними відвідувачами в музеї історії училища, щоб перевірити, чи розміщене фото Анатолія Чепіги на стенді Випускники – герої в музеї.

Завдяки пошуку журналісти виявили в музеї історії ДВОКУ фотографію Анатолія Чепіги. На фото, яке зроблене під час зустрічі випускників 2017 року, чітко видно “Анатолій Володимирович Чепіга”.

Відзначається, що фото Чепіги на стенді в музеї з’явилося у 2014 році.

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Нагадаємо, Анатолій Чепіга отримав Героя Росії за евакуацію Януковича.