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Випускник-герой. Bellingcat знайшов фотодоказ служби Чепіги в ГРУ

Журналісти знайшли фото, яке підтверджує подібність між російським офіцером Анатолієм Чепігою і підозрюваним в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль Русланом Бошіровим.

Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat спільно з журналістами Радіо Свобода знайшли дані докази.

Журналісти-розслідувачі переглянули тисячі фотографій і кілька годин відео, зроблені випускниками Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища і нечисленними відвідувачами в музеї історії училища, щоб перевірити, чи розміщене фото Анатолія Чепіги на стенді Випускники – герої в музеї.

Завдяки пошуку журналісти виявили в музеї історії ДВОКУ фотографію Анатолія Чепіги. На фото, яке зроблене під час зустрічі випускників 2017 року, чітко видно “Анатолій Володимирович Чепіга”.

Відзначається, що фото Чепіги на стенді в музеї з’явилося у 2014 році.

Читайте: Отруєння Скрипалів: Бошіров виявився героєм РФ, який воював на Донбасі

Нагадаємо, Анатолій Чепіга отримав Героя Росії за евакуацію Януковича.

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