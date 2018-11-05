У своєму будинку в Межеві (Верхня Савойя) у віці 87 років помер Ален Шевальє – співзасновник французької компанії LVMH, яка випускає предмети розкоші під торговими марками Louis Vuitton і Moet Hennessy.

Ален Шевальє помер ще 1 листопада, але відомо про це стало тільки сьогодні, пише французьке видання Le Figaro.

Про причини смерті нічого невідомо.

Прощальна церемонія з Аленом Шевальє відбудеться 7 листопада.

До слова, у 1987 році Ален Шевальє і Анрі Ракам’є заснували LVMH, в результаті чого об’єдналися торгові марки Moet Hennessy і Louis Vuitto.

LVMH випускає предмети розкоші – парфумерію, косметику, алкоголь, сумки – під брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy та інші.

Читайте: Помер український режисер Едуард Митницький

Нагадаємо, 30 жовтня у віці 87 років помер український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.

Фото: Le Figaro