У своєму будинку в Межеві (Верхня Савойя) у віці 87 років помер Ален Шевальє – співзасновник французької компанії LVMH, яка випускає предмети розкоші під торговими марками Louis Vuitton і Moet Hennessy.
Ален Шевальє помер ще 1 листопада, але відомо про це стало тільки сьогодні, пише французьке видання Le Figaro.
Про причини смерті нічого невідомо.
Прощальна церемонія з Аленом Шевальє відбудеться 7 листопада.
До слова, у 1987 році Ален Шевальє і Анрі Ракам’є заснували LVMH, в результаті чого об’єдналися торгові марки Moet Hennessy і Louis Vuitto.
LVMH випускає предмети розкоші – парфумерію, косметику, алкоголь, сумки – під брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy та інші.
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Фото: Le Figaro