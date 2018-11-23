Полиция Великобритании показала три новых видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Великобритания опубликовала на сайте полиции три видео, где видно передвижение Анатолия Чепиги и Александра Мишкина по Солсбери.

Первая видеозапись записана четвертого марта 2018 года в 11.48. На нем агенты идут на вокзале в Солсбери.

Второе видео показывает события, сняты буквально через десять минут. На нем подозреваемые передвигаются улицей Уилтон-Роуд, что находится возле дома Скрипалей.

Третье видео демонстрирует Чепигу и Мишкина на солсберской улице. Полиция говорит, что этот ролик был сделан близко 13.00.

Британская полиция и мировое сообщество продолжает расследование этого дела, дабы наказать виновников и заказчиков.

Напомним, этих людей подозревают в отравлении агента разведки Сергея Скрипаля и его дочери.