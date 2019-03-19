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Після відставки Назарбаєва в обмінниках Казахстану закінчилися долари

Рішення Нурсултана Назарбаєва залишити посаду президента Казахстану викликало підвищений попит населення країни на долар.

Нурсултан Назарбаєв

Жителі Казахстану масово скуповують долари, деякі обмінники закрилися вже через дві години після відставки Назарбаєва – американська валюта просто закінчилася.

– Години дві тому всі долари закінчилися. Як тільки повідомили про відставку Назарбаєва, відразу почався ажіотаж, все скупили, – розповіли в одному з обмінників.

При цьому долар за сьогодні значно подорожчав: о 21.30 за місцевим часом долар в обмінниках продавали за курсом 378,5 тенге/$, а о 22.00 американська валюта подорожчала до 385 тенге/$.

Середній курс тенге 19 березня по підсумками торгів на Казахстанській фондовій біржі склав 376,4 тенге/$.

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Сьогодні, 19 березня, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про відставку, а тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави призначив спікера Сенату Касима-Жомарта Токаєва.

Фото: Akorda.kz

Джерело: Интерфакс

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