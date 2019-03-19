Рішення Нурсултана Назарбаєва залишити посаду президента Казахстану викликало підвищений попит населення країни на долар.

Жителі Казахстану масово скуповують долари, деякі обмінники закрилися вже через дві години після відставки Назарбаєва – американська валюта просто закінчилася.

– Години дві тому всі долари закінчилися. Як тільки повідомили про відставку Назарбаєва, відразу почався ажіотаж, все скупили, – розповіли в одному з обмінників.

При цьому долар за сьогодні значно подорожчав: о 21.30 за місцевим часом долар в обмінниках продавали за курсом 378,5 тенге/$, а о 22.00 американська валюта подорожчала до 385 тенге/$.

Середній курс тенге 19 березня по підсумками торгів на Казахстанській фондовій біржі склав 376,4 тенге/$.

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Сьогодні, 19 березня, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про відставку, а тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави призначив спікера Сенату Касима-Жомарта Токаєва.

Фото: Akorda.kz