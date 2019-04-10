ПАРЄ прийняла спірну резолюцію по Росії. З документи викреслили пункти про зняття санкцій.

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію по Росії, з якої прибрали пункти про зняття санкцій.

– Росія не отримала зміни процедури введення санкцій! При цьому Росія в резолюції критикується за боягузтво (подавати делегацію) і шантаж (відмова платити внесок до Ради Європи). Її закликали не боятися і не шантажувати, а виконувати зобов’язання. Існуючий санкційний механізм залишається, – заявив глава української делегації Володимир Ар’єв.

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Раніше Факти ICTV писали, що США можуть ввести нові санкції проти Росії через військову підтримку режиму Ніколаса Мадуро.