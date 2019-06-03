Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы 3 июня принял проект резолюции, которая может осложнить наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Комитет поддержал изменение правил ПАСЕ в пользу РФ, но их еще должны утвердить 24 июня на сессии Ассамблеи.

– Голосование 24 июня на сессии ПАСЕ. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне, – рассказал по итогам заседания комитета в Париже руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, в случае, если резолюцию проголосуют, возможность введения санкций, хотя и в урезанном варианте, но останется.

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– Мы были против, но многие из тех, кто голосовал за резолюцию, говорили, что может россияне примут предложенный компромисс… Будем работать над тем, чтобы убедить Ассамблею не стрелять себе в ногу… У нас три недели, – подытожил депутат.

Ранее Владимир Арьев заявил, что пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ.

Истчоник: Volodymyr Ariev