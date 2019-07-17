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Факты / Мир

Сенат США принял резолюцию по Украине

Сенат США принял резолюцию к пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни. США призывают союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ для выполнения ею своих международных обязательств.

Сенат США принял резолюцию по Украине

Посольство Украины в Вашингтоне сообщает, что Сенат США принял резолюцию по Украине. Авторами документа выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

Сенат приветствует прогресс, который Украина достигла в последние годы. Они одобряют боеготовность Вооруженных сил Украины и ожидают проведения мирных и справедливых парламентских выборов в Украине.

США подтверждают готовность помогать украинской власти в восстановлении территориальной целостности государства, предоставив оружие для укрепления обороноспособности Украины.

Сенаторы поддержали создание автокефальной Православной церкви Украины и подтвердили непризнание незаконных попыток РФ аннексировать Крым.

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Дипломаты осуждают агрессию России против Украины и нападение на корабли ВМС в Керченском проливе.

Сенат выражает поддержку всем украинским политическим заключенным, содержащихся в РФ.

Политики считают газопровод Северный поток – 2 угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями.

Напомним, секторальные и крымские санкции Европейского Союза против России будут продлены.

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