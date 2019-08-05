У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

Під час протестів у Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників після того, як вони закидали силовиків яйцями.

– Поліція використала сльозогінний газ після того, як протестувальники закидали її яйцями на дорозі в Тайпо, – зазначила кореспондентка видання.

15:32 Police fired tear gas near Tai Po station at Nam Wan road after getting hit with eggs by protesters on the other side of the road in Taipo. #antiELABpic.twitter.com/2osJzgul8Z — Karen Zhang (@karenised) August 5, 2019

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Вона додала, що одному з демонстрантів потрапив у голову камінь з боку натовпу, медики надають потерпілому допомогу.

До слова, у Гонконзі визнали, що законопроект про екстрадицію є провальним.

Джерело: South China Morning Post