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У Гонконзі проти демонстрантів застосували сльозогінний газ

У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

У Гонконзі проти демонстрантів застосували сльозогінний газ

Під час протестів у Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників після того, як вони закидали силовиків яйцями.

– Поліція використала сльозогінний газ після того, як протестувальники закидали її яйцями на дорозі в Тайпо, – зазначила кореспондентка видання.

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Вона додала, що одному з демонстрантів потрапив у голову камінь з боку натовпу, медики надають потерпілому допомогу.

До слова, у Гонконзі визнали, що законопроект про екстрадицію є провальним.

Джерело: South China Morning Post

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