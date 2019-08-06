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КНДР провела нові ракетні випробування

КНДР провела ракетні випробування з використанням снарядів, які не вдалося ідентифікувати.

Ракета

На тлі військових навчань США і Південної Кореї КНДР провела нові ракетні випробування.

– За інформацією південнокорейських військових джерел, Північна Корея відстріляла неідентифіковані снаряди біля свого східного узбережжя, явно демонструючи силу на тлі спільних військових навчань Сеула і Вашингтона, – йдеться у повідомленні.

Дві ракети, дальність, тип та максимальна висота яких невідомі, були випущені неподалік провінції Південна Хванхе.

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Зазначений запуск ракет КНДР став четвертим за період приблизно двох тижнів.

Південна Корея зберігає належну готовність до інших запусків ракет і стежить за ситуацією.

До слова, у КНДР заявили, що готові поновити переговори щодо ядерного роззброєння.

Джерело: Yonhap

Фото: Dreamstime

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