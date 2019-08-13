У Гонконгу протягом акцій протесту поліція заарештувала 149 осіб. Мітингувальники зробили барикади з візків, щоб захиститися від дій поліції.

Китай почав стягувати збройні сили до Гонконгу, де понад два місяці триває політична криза з багатомільйонними протестами.

Через протести у Гонконзі місцевий аеропорт призупиняв роботу. Зараз він знову відкрив свої двері, проте більше 200 авіарейсів довелося скасувати.

Китайська народна озброєна поліція (PAPF) розміщена в Шеньчжені, колонами спецтехніки прибула на акції протесту, щоб “навести порядок”.

У свою чергу мітингувальники спорудили барикади з тележок.

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Оновлена ​​інформація про розклад рейсів публікуватиметься на сайті аеропорту.

Нагадаємо, під час протестів у Гонконзі правоохоронці заарештували 149 осіб.