У Гонконгу протягом акцій протесту поліція заарештувала 149 осіб. Мітингувальники зробили барикади з візків, щоб захиститися від дій поліції.
Китай почав стягувати збройні сили до Гонконгу, де понад два місяці триває політична криза з багатомільйонними протестами.
Через протести у Гонконзі місцевий аеропорт призупиняв роботу. Зараз він знову відкрив свої двері, проте більше 200 авіарейсів довелося скасувати.
Китайська народна озброєна поліція (PAPF) розміщена в Шеньчжені, колонами спецтехніки прибула на акції протесту, щоб “навести порядок”.
У свою чергу мітингувальники спорудили барикади з тележок.
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Оновлена інформація про розклад рейсів публікуватиметься на сайті аеропорту.
Нагадаємо, під час протестів у Гонконзі правоохоронці заарештували 149 осіб.