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Барикади з візків: протестувальники в аеропорту Гонконгу готуються до сутичок

У Гонконгу протягом акцій протесту поліція заарештувала 149 осіб. Мітингувальники зробили барикади з візків, щоб захиститися від дій поліції.

Барикади з візків: протестувальники в аеропорту Гонконгу готуються до сутичок

Китай почав стягувати збройні сили до Гонконгу, де понад два місяці триває політична криза з багатомільйонними протестами.

Через протести у Гонконзі місцевий аеропорт призупиняв роботу. Зараз він знову відкрив свої двері, проте більше 200 авіарейсів довелося скасувати.

Китайська народна озброєна поліція (PAPF) розміщена в Шеньчжені, колонами спецтехніки прибула на акції протесту, щоб “навести порядок”.

У свою чергу мітингувальники спорудили барикади з тележок.

Читайте: Протести у Гонконзі: мітингувальники влаштували транспортний колапс

Оновлена ​​інформація про розклад рейсів публікуватиметься на сайті аеропорту.

Нагадаємо, під час протестів у Гонконзі правоохоронці заарештували 149 осіб.

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