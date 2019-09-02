Ученики более 200 школ присоединились к протестам в Гонконге и отказались выходить на учебу.

В Гонконге началась масштабная акция протеста, которая должна продлиться два дня. К ней присоединились около 10 тыс. учеников из 200 школ, которые не вышли на учебу.

Солидарность с протестом выразили и ученики колледжей, которые пришли в учебные заведения в противогазах и желтых шлемах.

Некоторые люди выходили на улицу с плакатами и требовали отказаться от законопроекта об экстрадиции, реформировать избирательное право и отправить в отставку правительство административного района.

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Протесты в Гонконге начались из-за рассмотрения законопроекта, который бы разрешал экстрадицию в Китай подозреваемых в преступлениях. Они длятся уже 14-ю неделю.

К слову, в Гонконге протестующим показали фильм, который рассказывает о Революции достоинства.