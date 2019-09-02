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Протести у Гонконзі: 10 тис. школярів бойкотують початок навчального року

Учні більше 200 шкіл приєдналися до протестів у Гонконзі і відмовилися виходити на навчання.

Протести у Гонконзі

У Гонконзі розпочалась масштабна акція протесту, яка має тривати два дні. До неї приєдналися близько 10 тис. учнів з 200 шкіл, які не вийшли на навчання.

Солідарність з протестом висловили і учні коледжів, які прийшли до навчальних закладів в протигазах і жовтих шоломах.

Деякі люди виходили на вулицю з плакатами і вимагали відмовитися від законопроекту про екстрадицію, реформувати виборче право та відправити у відставку уряд адміністративного району.

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Протести в Гонконзі почалися через розгляд законопроекту, який би дозволяв екстрадицію в Китай підозрюваних у злочинах. Вони тривають вже 14-й тиждень.

До слова, у Гонконзі протестувальникам показали фільм, який розповідає про Революцію гідності.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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