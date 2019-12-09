Президент России Владимир Путин опоздал на саммит в нормандском формате. Стало известно, что расписание мероприятия изменили.

Российский лидер Владимир Путин опоздал на встречу в нормандском формате на 10 мин.

Начало саммита в нормандском формате задержали на час. При этом анонсированная ранее на 18.45 итоговая пресс-конференция лидеров Франции, Украины, Германии и России перенесена минимум до 21.00.

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Кроме того, встреча Зеленского и Путина состоится после переговоров в нормандском формате, перед итоговой пресс-конференцией.

Ранее Факты ICTV писали, что министр энергетики Украины Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко могут принять участие в двусторонней встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая состоится после нормандского саммита.