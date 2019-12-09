Президент Росії Володимир Путін запізнився на саміт у нормандському форматі. Стало відомо, що розклад заходу змінили.

Російський лідер Володимир Путін запізнився на зустріч у нормандському форматі на 10 хв.

Початок саміту в нормандському форматі затримали на годину. При цьому анонсована раніше на 18.45 підсумкова прес-конференція лідерів Франції, України, Німеччини та Росії перенесена мінімум до 21.00.

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Крім того, зустріч Зеленського та Путіна відбудеться після переговорів у нормандському форматі, перед підсумковою прес-конференцією.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр енергетики України Олексій Оржель та виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко можуть взяти участь у двосторонній зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка відбудеться після нормандського саміту.