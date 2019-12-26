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В Росії затримали Навального

У Росії співробітники спецназу заарештували опозиціонера Олексія Навального.

Олексій Навальний

Засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний повідомив, що в офіс знову прийшли з обшуками співробітники спецназу.

Незадовго після цього спецназівці затримали Навального і силою вивели його.

– Він не чинив опору. Решту щойно випустили. В ФБК залишилися юристи, там проходить обшук, – повідомила прес-секретар Фонду Кіра Ярмиш.

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За словами одного із співробітників Фонду боротьби з корупцією, двері в офіс ФБК співробітники спецназу відкривали болгаркою.

 

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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Також у Фонді повідомили, що незадовго до початку обшуків була заблокована карта для пожертвувань.

Відомо, що восени цього року Слідчий комітет РФ завів справу проти Фонду боротьби з корупцією щодо відмивання грошей.

Раніше обшуки були проведені у прихильників Олексія Навального в 30 регіонах Росії.

У ФБК вважають, що зазначена справа була розпочата для того, щоб Фонд не міг випускати нові розслідування щодо корупції в рядах російських чиновників і силовиків.

До слова, у липні 2019 року Олексій Навальний потрапив до лікарні з підозрою на отруєння хімічною речовиною.

Джерело: Navalny, Микола Ляскін, Кіра Ярмиш

Відео: Navalny

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