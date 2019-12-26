В Росії затримали Навального

У Росії співробітники спецназу заарештували опозиціонера Олексія Навального.
Засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний повідомив, що в офіс знову прийшли з обшуками співробітники спецназу.
Незадовго після цього спецназівці затримали Навального і силою вивели його.
– Він не чинив опору. Решту щойно випустили. В ФБК залишилися юристи, там проходить обшук, – повідомила прес-секретар Фонду Кіра Ярмиш.
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За словами одного із співробітників Фонду боротьби з корупцією, двері в офіс ФБК співробітники спецназу відкривали болгаркою.
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Також у Фонді повідомили, що незадовго до початку обшуків була заблокована карта для пожертвувань.
Відомо, що восени цього року Слідчий комітет РФ завів справу проти Фонду боротьби з корупцією щодо відмивання грошей.
Раніше обшуки були проведені у прихильників Олексія Навального в 30 регіонах Росії.
У ФБК вважають, що зазначена справа була розпочата для того, щоб Фонд не міг випускати нові розслідування щодо корупції в рядах російських чиновників і силовиків.
До слова, у липні 2019 року Олексій Навальний потрапив до лікарні з підозрою на отруєння хімічною речовиною.
Джерело: Navalny, Микола Ляскін, Кіра Ярмиш
Відео: Navalny