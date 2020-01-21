Екс-главу Інтерполу засудили до 13,5 років ув’язнення за корупцію

Екс-глава Інтерполу Мен Хунвей у вівторок був засуджений до 13,5 року позбавлення волі за хабарництво.
– Суд у Китаї ухвалив вирок колишньому главі Інтерполу Мен Хунвею – 13 років 6 місяців тюремного ув’язнення. Його визнано винним у взятті хабарів на загальну суму $2 млн, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Мен Хунвей зник у вересні 2018 року під час поїздки в Китай із Франції. Пізніше у Китаї повідомили, що він перебуває під слідством.
Згодом екс-глава Інтерполу зізнався, що брав хабарі на суму $2 млн від приватних осіб і бізнесу.
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