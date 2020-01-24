Канадці відмовляються платити за охорону Меган Маркл та принца Гаррі

Більше 80 000 канадців підписали петицію з вимогою, щоб принц Гаррі та Меган Маркл платили за свою безпеку самостійно.

Сім’я зараз перебуває під захистом команди британських охоронців і канадської спецслужби з шістьох чоловік.

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Платники податків обурилися після того, як дізналися, що вартість може зрости до 6 млн фунтів стерлінгів на рік (приблизно 193 млн 134 тис. грн).

До онлайн-кампанії приєдналися тисячі канадців. Вони також закликали Меган і Гаррі самим оплачувати рахунки.

Також, за даними експертів, перевезти коштовні речі Меган Маркл і принца Гаррі обійдеться в 300 тис. фунтів (9 млн 657 тис. грн).

– Я сподіваюся, що вони планують покрити свої витрати на безпеку. Коли мова йде про гроші, які витрачає наш уряд, і про гроші платників податків, важливо, щоб ми продумали пріоритети, – сказала член парламенту від Вікторії на острові Ванкувер Лорел Коллінз.

Раніше Факти ICTV писали, що Меган Маркл та принц Гаррі подадуть в суд на папараці.

Фото: Kensington Palace