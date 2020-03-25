Бразилия может отменить карантин по требованию президента Болсонару

В Бразилии могут отменить карантин, введенный из-за коронавируса, потому что президент Жаир Болсонару считает Covid-19 просто небольшим гриппом.

Он обратился к нации, призвав мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу отменить карантинные меры и вернуться к нормальной жизни.

Болсонару также обвинил СМИ в распространении паники, а эпидемию коронавируса назвал выдумкой.

– В группе риска люди за 60. Зачем закрывать школы? — возмутился президент Бразилии.

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При этом сами бразильцы считают, что власти игнорируют угрозу эпидемии, по стране прокатилась волна акций протеста.

Кстати, во время поездки в США коронавирусом заразились 23 человека из бразильской делегации, в том числе и глава пресс-службы президента Фабио Вайнгартен.

Тогда президент США Дональд Трамп сдал тест на Covid-19, потому что общался с Вайнгартеном. Результат был отрицательный.