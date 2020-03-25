Бразилія може скасувати карантин на вимогу президента Болсонару

У Бразилії можуть скасувати карантин, запроваджений через коронавірус, тому що президент Жаїр Болсонару вважає Covid-19 просто невеликим грипом.

Він звернувся до нації, закликавши мера Ріо-де-Жанейро і губернатора Сан-Паулу скасувати карантинні заходи і повернутися до нормального життя.

Болсонару також звинуватив ЗМІ у розповсюдженні паніки, а епідемію коронавірусу назвав вигадкою.

– У групі ризику люди за 60. Навіщо закривати школи? – обурився президент Бразилії.

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Водночас самі бразильці вважають, що влада ігнорує загрозу епідемії, країною прокотилася хвиля акцій протесту.

До речі, під час поїздки до США коронавірусом заразилися 23 людини з бразильської делегації, зокрема і глава прес-служби президента Фабіо Вайнгартен.

Тоді президент США Дональд Трамп здав тест на Covid-19, тому що спілкувався з Вайнгартеном. Результат був негативний.