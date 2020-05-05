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YouTube проведет онлайн-выпускной с супругами Обамы и Леди Гагой

Платформа YouTube 6 июня проведет онлайн-выпускной для школьников и студентов, которые вынуждены оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Гостями выпускного станут экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, звезды K-pop — группа BTS, генеральный директор Google Сундар Пичай, певица Леди Гага.

Также предусмотрены специальные выступления от Алисии Кис, Келли Роуленд, Керри Вашингтон и таких YouTube-блоггеров, как Dude Perfect и The Try Guys.

Расписание мероприятия объявят 17 мая.

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За два дня до этого свой онлайн-выпускной организует и соцсеть Facebook. Его проведет американская телеведущая Опра Уинфри, а среди гостей будут Lil Nas X и певица Майли Сайрус.

Напомним, министерство образования и науки рекомендует не проводить в этом году последние звонки и выпускные вечера из-за пандемии коронавируса.

Соответствующие письма ведомство уже отправило руководителям департаментов образования областных госадминистраций и КГГА.

Источник: The Verge

Фото: Dreamstime

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