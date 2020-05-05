YouTube проведе онлайн-випускний з подружжям Обами та Леді Гагою

Платформа YouTube 6 червня проведе онлайн-випускний для школярів і студентів, які вимушені залишатися вдома через пандемію коронавірусу.
Гостями випускного стануть екс-президент США Барак Обама та його дружина Мішель, зірки K-pop — гурт BTS, генеральний директор Google Сундар Пічай, співачка Леді Гага.
Також передбачені особливі виступи від Алісії Кіс, Келлі Роуленд, Керрі Вашингтон і таких YouTube-блогерів, як Dude Perfect і The Try Guys.
Розклад заходу оголосять 17 травня.
Читайте: Коли закінчиться карантин у школах і ВНЗ – МОН запустило сайт про головні зміни
За два дні до цього свій онлайн-випускний організовує і соцмережа Facebook. Його проведе американська телеведуча Опра Вінфрі, а серед гостей будуть Lil Nas X і співачка Майлі Сайрус.
Нагадаємо, міністерство освіти і науки рекомендує не проводити цього року останні дзвінки і випускні вечори через пандемію коронавірусу.
Відповідні листи відомство вже відправило керівникам департаментів освіти обласних держадміністрацій і КМДА.
Джерело: The Verge