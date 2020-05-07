Экономический кризис: Uber уволит 3,7 тыс. сотрудников и не будет принимать новых

Компания Uber Technologies Inc планирует сократить 3,7 тыс. сотрудников в связи с экономическим кризисом вызванным Covid-19.

В частности, речь идет как о сотрудниках компании, задействованных в службе перевозок, так и о тех, кто занимается разработкой и поддержкой сервиса доставки еды.

В свою очередь гендиректор компании Uber Дара Хосровшахи до конца года откажется от базовой зарплаты.

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Также компания собирается закрыть почти 40% из своих 450 зеленых центров — офисы, где водителям помогали зарегистрироваться и решить их проблемы.

Напомним, с 3 июня сервис для доставки еды Uber Eats прекращает работу в Украине.