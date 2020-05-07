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Економічна криза: Uber звільнить 3,7 тис. працівників та не прийматиме нових

Компанія Uber Technologies Inc планує скоротити 3,7 тис. співробітників у зв’язку із економічною кризою викликаною коронавірусом.

Зокрема, йдеться як про співробітників компанії, задіяних у службі перевезень, так і про тих працівників, які займаються розробкою та підтримкою сервісу доставки їжі.

У свою чергу гендиректор компанії Uber Дара Хосровшахі до кінця року відмовиться від базової зарплати.

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Також компанія збирається закрити майже 40% зі своїх 450 зелених центрів – офіси, де водіям допомагали зареєструватися та вирішити їхні проблеми.

Нагадаємо, з 3 червня сервіс із доставки їжі Uber Eats припиняє роботу в Україні.

Джерело: CNN

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